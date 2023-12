Carro bate e derruba poste no Arenoso

Um carro bateu e derrubou um poste no Arenoso, na madrugada deste domingo (17), em um acidente que deixou parte do bairro sem energia e a via interditada de maneira parcial.



A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) informou que funcionários da Coelba estão no local para normalizar a situação. Em nota, a Neonergia Coelba diz que a energia já voltou para 98% dos clientes afetados.



"Equipes técnicas seguem atuando na substituição do equipamento danificado. Assim que acionada, a distribuidora enviou uma equipe ao local, ainda na madrugada, para garantir a segurança da população e restabelecer a energia de seus clientes com a maior brevidade possível", diz a Coelba. "Atualmente, apenas um pequeno trecho do local está interditado e com o fornecimento interrompido. Essa suspensão temporária tem como objetivo permitir que nossos técnicos possam atuar e concluir o serviço com segurança. O serviço deverá ser concluído no final desta manhã", acrescenta.