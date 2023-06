Carro bate em poste e deixa dois feridos no Trobogy

Um carro bateu em um poste na Rua Aymoré Moreira, no bairro Trobogy, na tarde desta sexta-feira (16). Por conta do acidente, o poste caiu na pista e o trânsito ficou interditado nos dois sentidos. Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), duas pessoas ficaram feridas.



O acidente aconteceu por volta das 15h30. Uma motorista passou mal, perdeu o controle da direção e acabou batendo no poste. Um outro veículo que passava pelo local também se envolveu no acidente. Não há informação sobre o estado de saúde dos feridos.