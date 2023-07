Carro capota e cai em vão na entrada de prédio na Vila Laura

Uma motorista capotou o carro que dirigia, despencando na entrada de um prédio no Condomínio Vila Verde, Rua Laura Costa, na Vila Laura. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (26).



A Superintendência de Trânsito do Transporte do Salvador (Transalvador) diz que ainda não há certeza sobre o que causou o acidente. O veículo é automático e provavelmente a mulher acabou acelerando quando ia pisar no freio. Moradores dizem que não é a primeira vez que um acidente do tipo aconteceu no local - os prédios do condomínio têm subsolo abaixo do nível da rua.