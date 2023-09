Carro capota em acidente perto do CAB na Avenida Paralela

Um veículo capotou na Avenida Paralela, na altura da saída do CAB, na manhã desta quarta-feira (20). O motorista perdeu o controle e caiu em uma vala ao lado da via. O pneu do carro aparentava ter estourado. Não houve feridos.



A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) informou que a causa do acidente ainda é desconhecida. Os guinchos já foram acionados para remover o veículo e um trecho da via está interditado para o trabalho de remoção do carro.