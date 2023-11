Carro de dentista encontrado morto no Rio Vermelho é localizado

O carro do dentista Lucas Maia de Oliveira, de 36 anos, encontrado morto em um apartamento no Rio Vermelho, foi localizado na Avenida Vasco da Gama, de acordo com informações da Polícia Civil (PC). Ainda segundo o órgão, o veículo será periciado.



A 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) já realizou algumas oitivas e novos depoimentos estão agendados. Além disso, segundo a PC, imagens de câmeras de segurança do condomínio foram solicitadas e serão analisadas.