Carro é roubado dentro de estacionamento da Ufba no Vale do Canela

Um carro foi roubado na Avenida Reitor Miguel Calmon, popularmente conhecida como Vale do Canela, em Salvador, durante esta quarta-feira (12). Segundo uma testemunha, o crime aconteceu numa área de estacionamento da Universidade Federal da Bahia (Ufba). "De manhã cedo, já tomaram um carro aqui dentro do campus do Canela, entre a Faculdade de Medicina e o Instituto de Ciências da Saúde", contou.



De acordo com a Polícia Militar (PM), não houve acionamento da corporação. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC). "A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) investiga o roubo do veículo Hyundai/Creta, placa RCS2I44, levado nesta quarta-feira (12), no bairro do Canela", afirma um trecho da nota emitida.