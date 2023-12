Carro furtado em setembro é recuperado durante operação no sul da Bahia

Um carro furtado foi recuperado, nesta quinta-feira (21), durante uma operação realizada no Km 502 da BR 101, no município de Itabuna (BA). A operação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em colaboração com a Polícia Militar da Bahia (PMBA).



Por volta das 16 horas, policiais militares solicitaram apoio à unidade operacional de Itabuna para identificar um veículo Chevrolet/Onix de cor prata que foi encontrado abandonado.



A equipe da PRF constatou que os caracteres identificatórios estavam adulterados e, após verificação, foi possível identificar o veículo original, que tinha uma restrição por furto registrada em setembro de 2023 na cidade de São Paulo (SP).