Carro pega fogo na Avenida Garibaldi

Um carro pegou fogo na manhã desta quinta-feira (28) na Avenida Garibaldi, em Salvador. O incêndio acontece depois da Praça Lord Cochrane, sentido Rio Vermelho. A faixa em que o veículo se encontra está interditada e o trânsito está lento, mas sem retenção. As informações são do Núcleo de Operação Assistida (NOA).



Em entrevista à TV Bahia, o motorista disse que estava trafegando, quando ouviu um estouro e parou o carro. Ele saiu do veículo e logo começou o fogo. O carro tinha cerca de 27 anos e estava sem seguro.