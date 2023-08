Carro pega fogo na Bonocô: 'Não deu para controlar'

Carro pegou fogo na Bonocô. Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

Um carro pegou fogo na manhã desta quinta-feira (17) na Avenida Bonocô, em Salvador. O motorista do carro, um Siena, disse que estava dirigindo normalmente quando notou a fumaça saindo do veículo.



"Eu peguei meu pai no hospital e fui levar em Jardim Cajazeiras I. Estava vindo para o centro com minha mãe para comprar uma coisas antes de pegar fogo", disse o homem, que se identificou somente como Joilson.



O motorista contou que parou o carro quando notou algo estranho. "A gente estava vindo normal quando o carro começou a fumaça. Eu joguei o carro para o lado da pista e saí pra ver o que era. Porém, antes de olhar, eu tive que tirar minha mãe que é idosa do carro", diz.

As chamas começaram no capô e Joilson tentou apagar o fogo. "Tentei com extintor e não deu conta. Pedi para os carros que passaram, algumas pessoas ajudaram, mas o fogo pegou muito rápido e não deu para controlar", lamenta.

Essa foi a primeira vez que o carro deu um problema assim. "É um Siena 2009, tenho 14 anos com esse carro, comprei ele novo. Nunca tinha dado problema como esse, acho que foi a parte elétrica. O que deu de problema só foi troca de peças comum", relata.

Ele diz que o veículo não tem seguro. "O pior que eu já estava pensando em vender ele para comprar outro novo. Agora, já era porque não está no seguro e vou ficar no prejuízo".

Além do prejuízo com o carro, o motorista também perdeu o celular, uma maquita, furadeira e documentos. "Graças a Deus que meu pai não estava porque ele é cadeirante e daria muito mais trabalho para sair. Se com minha mãe, foi complicado tirar antes do fogo. Com ele, seria muito mais difícil", avalia.