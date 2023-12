Carro roda na pista e bate em ônibus do BRT no Itaigara

Um carro bateu em um dos ônibus do BRT na manhã desta quarta-feira (6), na Avenida ACM, no bairro de Itaigara. O acidente envolveu outro carro.



Segundo informações da TV Bahia, ao fazer o cruzamento na avenida, um Logan prata foi atingido por uma camionete que era conduzida por um motorista do Tribunal de Justiça (TJ). Com o impacto da batida, o Logan rodou na pista e acabou atingido um ônibus que trafegava na linha exclusiva do BRT.



A motorista que conduzia o Logan recebeu atendimento do Samu.