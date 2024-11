SALVADOR

Carro roubado é recuperado no Dique do Tororó

Roubo aconteceu no Engenho Velho de Brotas

Um carro modelo Ford KA Sedan, que havia sido roubado no Engenho Velho de Brotas, foi recuperado na região do Dique do Tororó, na tarde de domingo (17). O veículo foi encontrado pelo Grupo de Apoio ao Turista (GAT), da Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador.