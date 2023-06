Carro roubado em São Paulo é recuperado pela PRF no extremo oeste da Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na tarde deste sábado (17), um carro roubado e deteve o condutor na BR 135, em Riachão das Neves, no extremo oeste baiano. O veículo possuía registro de roubo desde dezembro do ano 2021 em São Paulo.



O flagrante foi realizado durante um comando de combate ao crime. Ao abordar um Renault/Sandero com placas do Mercosul, os policiais encontraram sinais de adulteração nas placas e descobriram que o veículo era roubado. O motorista assumiu a propriedade do carro e disse que negociou o veículo mediante a entrega de um automóvel usado e o restante pago em dinheiro.