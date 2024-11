OPORTUNIDADE

Carteira assinada e salários de até R$ 2,9 mil: veja vagas de emprego em Salvador

Há 137 cargos em aberto

Quem está em busca de um emprego ou estágio em Salvador encontra nesta terça-feira (13) 137 vagas abertas para diversas áreas de atuação, com salários de até R$ 2,9 mil. As oportunidades são ofertadas por meio do Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm).

Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h30. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via chat no Salvador Digital. A escolha é no momento do agendamento.