Carteiro morto a tiros enquanto trabalhava devia a agiotas, diz delegado

As investigações da Polícia Civil apontam que o carteiro assassinado na cidade de Itamaraju, na última quarta-feira (16), pode ter sido morto por causa de dívidas com agiotas. A informação é do delegado Gilvan Meireles, que está investigando o caso.



Segundo Gilvan, a suspeita partiu dos testemunhos de pessoas próximas ao carteiro. “Essas testemunhas são unânimes em dizer que essa vítima devia muito a agiotas, vários agiotas. Então essa é a nossa principal linha de investigação. Principal e única neste momento”, disse o delegado em entrevista à TV Bahia.