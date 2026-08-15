ANCESTRALIDADE

Casa de Oxumarê completa 190 anos com festa, homenagens e selo comemorativo em Salvador

Terreiro histórico da Bahia recebe autoridades e lideranças religiosas neste sábado (15), na Federação

Thais Borges

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 14:25

Casa de Oxumarê completa 190 anos com festa, homenagens e selo comemorativo em Salvador Crédito: Divulgação

Um dos capítulos mais importantes da história das religiões de matriz africana na Bahia será celebrado neste sábado (15), a partir das 8h. A Casa de Oxumarê, um dos mais antigos terreiros de Candomblé do Brasil e reconhecido como patrimônio cultural brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), completa 190 anos com uma programação especial na Federação. A celebração reúne autoridades, lideranças religiosas, pesquisadores e representantes da cultura de diferentes partes do país para marcar quase dois séculos de preservação da memória e da cultura afro-brasileira.

Fundada em 1836, a Casa de Oxumarê atravessou diferentes períodos da história brasileira preservando conhecimentos, rituais e tradições, mesmo diante de décadas de perseguição às religiões de matriz africana e do racismo religioso. Ao longo de quase dois séculos, a instituição se consolidou como referência na preservação da ancestralidade africana e na transmissão de saberes entre gerações, tornando-se um dos patrimônios vivos da cultura baiana.

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A programação começa pela manhã, com uma cerimônia cívica que contará com a presença da Ministra da Cultura, Margareth Menezes. A expectativa é de participação do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, além de outras autoridades e lideranças. Um dos momentos de maior simbolismo será o recebimento, pela Casa de Oxumarê, do título honorífico de “Promotora da Igualdade Racial”, concedido pelo Ministério da Igualdade Racial (MIR). A honraria reconhece a trajetória da instituição na preservação da ancestralidade africana, na valorização da cultura afro-brasileira e no enfrentamento ao racismo religioso.

A cerimônia também contará com a participação da Polícia Militar da Bahia durante o hasteamento das bandeiras e terá pronunciamentos institucionais. Na ocasião, será realizado o lançamento e a obliteração do primeiro selo da série filatélica “Patrimônios Negros do Brasil”, dos Correios, dedicado ao tema “Patrimônio e Ancestralidade Religiosa”.

A programação terá um segundo momento a partir das 20h, quando o Ilé Òṣùmàrè Arákà Àṣẹ Ògòdó abrirá suas portas para o grande Ajodún, celebração dedicada aos Òrìṣàs e aos 190 anos da Casa de Oxumarê. Toda a programação comemorativa será gratuita e aberta ao público.

60 anos de Babá Pecê

Os 190 anos da Casa de Oxumarê também serão celebrados a partir de uma trajetória que se tornou parte da própria história do terreiro: os 60 anos de iniciação de Sivanilton da Encarnação da Mata, Babá Pecê de Oxumarê. Ao longo de seis décadas dedicadas ao sagrado, Babá Pecê consolidou sua atuação na preservação dos fundamentos religiosos, dos saberes tradicionais e da memória da Casa de Oxumarê. Sua trajetória também contribuiu para ampliar o diálogo entre o terreiro, pesquisadores, universidades e instituições públicas sobre temas como patrimônio cultural, ancestralidade, liberdade religiosa e combate ao racismo religioso.

“Essa dupla celebração representa a continuidade de uma tradição transmitida entre gerações e evidencia como a história de uma liderança pode se entrelaçar à memória de um patrimônio cultural”, comemora o babalorixá.

Selo comemorativo dos Correios

Outro destaque da programação será o lançamento do primeiro selo da série filatélica “Patrimônios Negros do Brasil”, dos Correios, em homenagem aos 190 anos do Ilê Axé Oxumarê. Com a mensagem “Toda casa centenária já foi uma pequena comunidade”, a emissão reconhece as casas tradicionais de matriz africana como patrimônios vivos e guardiãs da memória, da ancestralidade e da diversidade cultural brasileira.

A cerimônia contará com a participação de Sônia Faustino, secretária-executiva do Ministério das Comunicações; Ludymilla Chagas, chefe da Assessoria de Participação Social e Diversidade do Ministério das Comunicações; Emmanoel Schmidt Rondon, presidente dos Correios; João Jorge Rodrigues, presidente da Fundação Cultural Palmares; Paulo Germano, presidente do ITCD (CRC); além de representante do Ilê Alaketu Asé Omi D'ayó, de Goiás.

A emissão permanecerá disponível para comercialização nas agências dos Correios pelos próximos cinco anos. A homenagem amplia o alcance da história da Casa de Oxumarê e registra, por meio da filatelia brasileira, a importância das tradições religiosas de matriz africana para a formação cultural do país.

Serviço

Festa de Oxumarê – 190 anos da Casa de Oxumarê

Quando: sábado, 15 de agosto

Onde: Casa de Oxumarê – Ilé Òṣùmàrè Arákà Àṣẹ Ògòdó

Endereço: Avenida Vasco da Gama, nº 343, 2ª Travessa Pedro Gama de Baixo, nº 65 – Federação

Entrada: gratuita e aberta ao público

Programação

8h – Chegada de autoridades e convidados, apresentação da Banda da Polícia Militar e hasteamento das bandeiras

9h30 – Cerimônia de lançamento e obliteração do primeiro selo da série “Patrimônios Negros do Brasil”, hasteamento das bandeiras e pronunciamentos institucionais

10h – Encerramento da cerimônia