Casa de rifeira em Boa Vista do Lobato é alvo de ataque a tiros

A rifeira baiana Tycyane Penellop, de 29 anos, afirmou que sua casa, no bairro de Boa Vista do Lobato, em Salvador, foi alvo de um ataque a tiros durante a madrugada desta segunda-feira (10). Por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram, a mulher atribui a autoria dos disparos a seu ex-companheiro, de quem está separada há três meses.



"O palhaço deu tiro aqui na porta de casa. Amanhã vou bem dar uma queixa", diz a legenda de um vídeo registrado por câmeras de segurança. Nele, é possível ver um carro prata passando em frente à casa de Tycyane, que recolheu as cápsulas das cinco balas disparadas contra o imóvel. Segundo a rifeira, que afirma reconhecer o carro do suspeito, ele ainda lhe fez ligações após o ocorrido.