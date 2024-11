JEQUIÉ

Casa é atingida por incêndio na Bahia

Não houve registro de pessoas feridas e a causa do incêndio ainda é desconhecida

Uma casa foi tomada pelas chamas de um incêndio no município de Jequié, no centro sul da Bahia. As chamas foram contidas por 8° Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) nesta segunda-feira (04). Não houve registro de pessoas feridas e a causa do incêndio ainda é desconhecida.