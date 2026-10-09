SUSTENTABILIDADE

Casa Pia inaugura usina solar com economia estimada de R$ 80 mil por ano

Sistema instalado em instituição na Calçada tem capacidade para gerar 70 MWh de energia por ano

Bruno Wendel

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 05:00

Neoenergia Coelba e Casa Pia inauguram sistema de geração solar com investimento de cerca de R$ 200 mil Crédito: Ascom Neoenergia Coelba

Uma das instituições filantrópicas mais antigas do país, a Casa Pia de São Joaquim, no bairro da Calçada, em Salvador, conta agora com uma usina solar fotovoltaica. A estrutura tem capacidade estimada para gerar 70 MWh de energia por ano. A expectativa é de uma economia de cerca de R$ 80 mil anuais para a instituição, que atende gratuitamente 200 crianças de 2 a 5 anos em período integral.

A usina foi instalada por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Neoenergia Coelba, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e inaugurada nesta quarta-feira (7). A implantação teve investimento de aproximadamente R$ 200 mil.

Neoenergia Coelba e Casa Pia inauguram sistema de geração solar com investimento de cerca de R$ 200 mil 1 de 22

A iniciativa dá continuidade a ações realizadas anteriormente pela Neoenergia Coelba, como a substituição de mais de 150 lâmpadas por modelos mais eficientes, em 2020. A economia com a geração própria deverá reduzir os gastos com energia elétrica e permitir que recursos sejam direcionados para outras atividades da Casa Pia.