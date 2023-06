Casal é levado para a delegacia após tentar fugir do motel sem pagar

Um casal foi levado para a delegacia após tentar fugir de um motel no bairro sem pagar neste sábado (17). Segundo a Polícia, a dupla teria ameaçado os funcionários do estabelecimento, que fica na rua Presidente Médici, no bairro de Águas Claras, em Salvador.



Além do casal, uma funcionária do motel também prestou esclarecimentos do caso na delegacia.



Os três foram liberados após depoimento.