OPERAÇÃO

Casal é preso por golpe virtual que desviou R$ 424 mil de empresa de telecomunicações na Bahia

Caso ocorreu em Porto Seguro, no sul do estado

Millena Marques

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 14:20

Operação Firewall Crédito: Polícia Civil

Uma mulher, de 37 anos, e um homem, de 20, foram presos na manhã desta quinta-feira (24), em Porto Seguro, no sul da Bahia, por participação em um golpe cibernético que causou um prejuízo estimado em mais de R$ 400 mil a uma empresa global de telecomunicações.

As prisões ocorreram durante a Operação Firewall, que resultou na localização de 15 pessoas. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos participaram de transações bancárias, nas quais, mediante fraude, obtiveram a chave de acesso à conta corrente da vítima, o que possibilitou o roubo de R$ 424.700,00. Ações também são realizadas no Pará, Goiás, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Ceará, além do Distrito Federal.

Após o cumprimento das ordens judiciais, os suspeitos passaram por exames legais e permanecem à disposição do Poder Judiciário. Os aparelhos apreendidos foram encaminhados à perícia e auxiliarão no andamento das investigações, identificando as transferências financeiras e elucidação do caso.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14