Casal é preso por golpe virtual que desviou R$ 424 mil de empresa de telecomunicações na Bahia

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Millena Marques
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 14:20
Uma mulher, de 37 anos, e um homem, de 20, foram presos na manhã desta quinta-feira (24), em Porto Seguro, no sul da Bahia, por participação em um golpe cibernético que causou um prejuízo estimado em mais de R$ 400 mil a uma empresa global de telecomunicações.
As prisões ocorreram durante a Operação Firewall, que resultou na localização de 15 pessoas. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos participaram de transações bancárias, nas quais, mediante fraude, obtiveram a chave de acesso à conta corrente da vítima, o que possibilitou o roubo de R$ 424.700,00. Ações também são realizadas no Pará, Goiás, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Ceará, além do Distrito Federal.
Após o cumprimento das ordens judiciais, os suspeitos passaram por exames legais e permanecem à disposição do Poder Judiciário. Os aparelhos apreendidos foram encaminhados à perícia e auxiliarão no andamento das investigações, identificando as transferências financeiras e elucidação do caso.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A operação contou com a ação conjunta da Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Combate a Crimes Cibernéticos (DCCC). A ação da Polícia Civil da Bahia foi realizada por meio da 1ª Delegacia Territorial (DT/Porto Seguro) de forma integrada com a 10ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur/Porto Seguro) e Grupo de Apoio Técnico e Tático (Gatti/Descobrimento).