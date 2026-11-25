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Casal está desaparecido há mais de um mês após sair de casa de moto na Bahia

Caso aconteceu em Ibotirama, no oeste do estado

Esther Morais

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 09:29

Mulher saiu de casa com o namorado Crédito: Reprodução

Uma mulher e o namorado estão desaparecidos há mais de um mês em Ibotirama, no oeste da Bahia, a cerca de 650 km de Salvador. Lucimary Viana de Souza, de 33 anos, foi vista pela última vez em 14 de outubro, quando saiu de casa com o companheiro, cuja identidade não foi divulgada, em uma motocicleta. Até esta quarta-feira (25), não havia informações sobre o paradeiro do casal.

Segundo a TV Oeste, afiliada da TV Bahia, a última informação sobre o trajeto dos dois é de que eles saíram da residência da mãe de Lucimary e teriam seguido em direção ao Rio São Francisco. Uma sandália foi encontrada às margens do rio, mas não há confirmação de que o objeto pertence à mulher.

O que fazer em caso de desaparecimento? 1 de 4

Lucimary dividia a rotina entre Ibotirama e Barreiras, onde permanecia por cerca de seis meses em cada cidade para acompanhar o tratamento de um dos filhos. Ela é mãe de quatro crianças.

A Delegacia Territorial (DT) de Ibotirama investiga o desaparecimento de Lucimary. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na terça-feira (24), após a mulher ficar vários dias sem dar notícias à família. A reportagem perguntou sobre o paradeiro do companheiro da mulher, mas não recebeu retorno.

A Polícia Civil informou que realiza oitivas e diligências para localizar a mulher. Informações sobre o paradeiro de Lucimary podem ser repassadas de forma sigilosa pelo Disque Denúncia 181 ou em qualquer unidade da Polícia Civil.