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Esther Morais
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 09:29
Uma mulher e o namorado estão desaparecidos há mais de um mês em Ibotirama, no oeste da Bahia, a cerca de 650 km de Salvador. Lucimary Viana de Souza, de 33 anos, foi vista pela última vez em 14 de outubro, quando saiu de casa com o companheiro, cuja identidade não foi divulgada, em uma motocicleta. Até esta quarta-feira (25), não havia informações sobre o paradeiro do casal.
Segundo a TV Oeste, afiliada da TV Bahia, a última informação sobre o trajeto dos dois é de que eles saíram da residência da mãe de Lucimary e teriam seguido em direção ao Rio São Francisco. Uma sandália foi encontrada às margens do rio, mas não há confirmação de que o objeto pertence à mulher.
O que fazer em caso de desaparecimento?
Lucimary dividia a rotina entre Ibotirama e Barreiras, onde permanecia por cerca de seis meses em cada cidade para acompanhar o tratamento de um dos filhos. Ela é mãe de quatro crianças.
A Delegacia Territorial (DT) de Ibotirama investiga o desaparecimento de Lucimary. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na terça-feira (24), após a mulher ficar vários dias sem dar notícias à família. A reportagem perguntou sobre o paradeiro do companheiro da mulher, mas não recebeu retorno.
A Polícia Civil informou que realiza oitivas e diligências para localizar a mulher. Informações sobre o paradeiro de Lucimary podem ser repassadas de forma sigilosa pelo Disque Denúncia 181 ou em qualquer unidade da Polícia Civil.
Familiares também disponibilizaram o telefone (77) 99930-9745 para receber informações sobre o desaparecimento.