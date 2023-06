Casal que chefiava esquema de tráfico internacional é preso na Bahia

Procurados desde 2017 pela Justiça de Minas Gerais pelos crimes de tráfico internacional de drogas, formação de quadrilha e fraude documental, um casal foi capturado na manhã desta terça-feira (20), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.



Os criminosos foram presos após a troca de informações entre as Polícias Militar da Bahia (PMBA) e Civil do Estado de Minas Gerais (PC-MG).



A ação teve início após a Polícia Civil de Minas deflagrar nova fase da ‘Operação Persefone’, responsável por combater o tráfico de drogas na cidade de Medina (MG), no Vale do Jequitinhonha. As informações repassadas para a 77ª Companhia Independente da Polícia Militar indicavam que os chefes do tráfico, de 36 e 33 anos, tinham mandados de prisão expedidos pela Vara única da Comarca de Medina e estavam escondidos em Vitória da Conquista.