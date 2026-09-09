Casamento Coletivo gratuito abre 300 vagas para casais em Feira de Santana

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Esther Morais
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 11:18
Casais em situação de vulnerabilidade social poderão participar gratuitamente da 25ª edição do Casamento Coletivo em Feira de Santana. A iniciativa disponibiliza 300 vagas e teve o prazo de inscrições prorrogado até o dia 17 de setembro.
A cerimônia está prevista para acontecer no início de dezembro. Para participar, os interessados precisam estar inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e atender aos demais critérios estabelecidos para a iniciativa.
As inscrições devem ser realizadas presencialmente em dois locais: na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, localizada na Avenida Senhor dos Passos, nº 212, no Centro, e no Capacita Mais Feira, na Rua Georgina Erisman, nº 185, também no Centro.
A documentação exigida varia de acordo com o estado civil dos noivos. Pessoas solteiras, divorciadas e viúvas devem apresentar documentos específicos, além de comprovante de residência, comprovante de inscrição no CadÚnico e a documentação das testemunhas.
A ação é realizada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), em parceria com a Prefeitura de Feira de Santana e os cartórios de Registro Civil. O TJBA orienta que os interessados compareçam primeiro a um dos postos de inscrição antes de solicitar a segunda via atualizada das certidões necessárias para o processo.