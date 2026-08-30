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Casamento Coletivo oferece mais de 300 vagas gratuitas em Feira de Santana

Inscrições terminam na próxima sexta-feira (4) e são destinadas a casais inscritos no CadÚnico

Thais Borges

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 14:20

Casamento Coletivo oferece mais de 300 vagas gratuitas em Feira de Santana Crédito:

Interessados em participar da 25ª edição do Casamento Coletivo, realizada em Feira de Santana, podem se inscrever até a próxima sexta-feira (4). Ao todo, mais de 300 casais em situação de vulnerabilidade social poderão participar gratuitamente da cerimônia. Promovido pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), em parceria com a Prefeitura Municipal, o evento está marcado para o dia 3 de dezembro, às 14h30, no Centro Universitário UNEF.

Para participar, é necessário estar inscrito(a) no CadÚnico e cumprir os critérios estabelecidos pelo programa. As inscrições devem ser feitas presencialmente em um dos dois locais disponibilizados: na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Avenida Senhor dos Passos, nº 212, Centro) ou na unidade Capacita Mais Feira (Rua Georgina Erisman, nº 185, Centro, nas proximidades da Rodoviária).

O Casamento Coletivo envolve magistrados, juízes de paz e servidores dos cartórios extrajudiciais, que ficam responsáveis por conduzir todas as etapas do processo, desde a habilitação e publicação dos editais até a celebração das uniões. A estrutura busca garantir que os procedimentos sejam realizados de acordo com a legislação, ampliando o acesso ao direito fundamental de constituir uma família.

A iniciativa oferece aos casais a possibilidade de transformar uma união estável em casamento civil, ampliando a proteção jurídica para os cônjuges e seus dependentes. A formalização da união garante uma série de direitos previstos na legislação brasileira.