SALVADOR

Casarão pega fogo no Comércio

Um casarão pegou fogo na manhã deste domingo (15) no bairro do Comércio, em Salvador. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e o incêndio está sob controle.

A causa do incidente será confirmada após perícia. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as chamas no local, durante a manhã.