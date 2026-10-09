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Casas Bahia faz leilão com sofás a R$ 841, fogões por R$ 326 e geladeiras a partir de R$ 894

Evento termina em 20 de outubro

Esther Morais

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 09:55

Casas Bahia Crédito: Leitor CORREIO

A Casas Bahia realiza um novo leilão de móveis e eletrodomésticos com 124 lotes disponíveis para lances a partir de R$ 211. O evento reúne produtos como sofás, colchões, fogões, geladeiras, mesas, máquinas de lavar e televisores. O leilão é realizado pela plataforma Kwara e será encerrado em 20 de outubro, a partir das 10h.

Entre os itens anunciados estão uma bancada Atlas, uma lavadora Brastemp de 15 kg, uma mesa de centro Patrimar Laila, refrigeradores Electrolux e Smart TVs TCL de 75 e 98 polegadas.

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Entre as ofertas, há seis sofás Linoforte com lance atual de R$ 996, aproximadamente dez colchões e boxes Cama in Box por R$ 1.516, sete colchões Umaflex por R$ 1.018, cerca de dez boxes Umaflex por R$ 544 e aproximadamente 15 colchões e cabeceiras Hellen por R$ 734.

Também estão disponíveis lotes de sofás, como cinco unidades da Luizzi por R$ 1.097, sete sofás Hellen por R$ 867 e três sofás Luizzi por R$ 841.

Na categoria de eletrodomésticos, um fogão Atlas Dako Magister aparece com lance de R$ 386, enquanto um lote com dois fogões está em R$ 326. Há ainda um refrigerador Electrolux IT56S por R$ 1.073, um Samsung RT46K6A4KS9 por R$ 1.274 e um Brastemp BRM44HB por R$ 894.

Os valores correspondem aos lances exibidos na plataforma no momento da consulta e podem sofrer alterações até o encerramento do evento.

De acordo com as condições do leilão, os bens são vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia de funcionamento e sem direito a troca. Os itens também podem apresentar avarias, senhas ou bloqueios.

Os lances são condicionais e serão analisados pelo vendedor em até cinco dias úteis. A participação está sujeita à comissão de 5% do leiloeiro e a despesas administrativas de 15% sobre o valor da arrematação.

O pagamento deve ser realizado em até um dia útil após a aprovação do lance vencedor. A retirada dos bens ocorre mediante agendamento e após a confirmação do pagamento.