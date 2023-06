Caso Emmily: Sangue e sêmen são encontrados no apartamento de empresário

O caso da baiana Emmily Rodrigues, de 26 anos, que morreu no dia 30 de março, na Argentina, ainda está repercutindo. Sangue e sêmen foram encontrados em 25 amotras colhidas de preservativos, lençóis e espartilho que a brasileira usava no dia da morte.



Segundo informações do jornal "La Nación", as novas descobertas foram essenciais para dar seguimento na investigação do empresário Francisco Sáenz Valiente, de 52 anos, suspeito de ter jogado a jovem do sexto andar de um prédio de Bueno Aires.