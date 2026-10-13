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Castração gratuita de cães e gatos é oferecida na Avenida Paralela

Atendimento ocorre na Ferreira Costa, com distribuição diária de fichas por ordem de chegada

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 11:46

Castração gratuita de cães e gatos é oferecida na Avenida Paralela
Castração gratuita de cães e gatos é oferecida na Avenida Paralela Crédito: Divulgação

Tutores de cães e gatos podem levar seus animais para castração gratuita no Castramóvel instalado na Ferreira Costa, na Avenida Paralela, em Salvador. A iniciativa é realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis) e da Diretoria de Promoção à Saúde e Proteção Animal (Dipa).

Castração gratuita de cães e gatos

Castração gratuita de cães e gatos é oferecida na Avenida Paralela por Divulgação
Castramóvel realiza castração de cães e gatos no Quartel de Amaralina por Bruno Concha/ Secom PMS
Castramóvel realiza castração de cães e gatos no Quartel de Amaralina por Bruno Concha/ Secom PMS
Castramóvel realiza castração de cães e gatos no Quartel de Amaralina por Bruno Concha/ Secom PMS
Castramóvel realiza castração de cães e gatos no Quartel de Amaralina por Bruno Concha/ Secom PMS
Castramóvel por Divulgação/ PMS
Castramóvel por Bruno Concha/Secom PMS
Castramóvel por Bruno Concha/Secom PMS
O serviço Castramóvel realiza castração de cães e gatos de tutores residentes em Salvador por Bruno Concha/Secom PMS
Castramovel no Salvador Norte Shopping_Foto_Jefferson Peixoto_Secom_Pms por Jefferson Peixoto/SECOM
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Castração gratuita de cães e gatos é oferecida na Avenida Paralela por Divulgação

São distribuídas 40 fichas por dia para gatos, com atendimento às segundas, quartas e sextas-feiras. Para cães, são disponibilizadas 30 fichas diárias às terças e quintas-feiras. O atendimento começa às 8h, por ordem de chegada, e segue até o preenchimento das vagas. Para ter acesso ao serviço, é necessário apresentar cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) vinculado a Salvador, RG, CPF, comprovante de residência e cartão de vacinação antirrábica do animal.

O serviço atende cães e gatos com idade entre seis meses e cinco anos e 11 meses, desde que estejam em boas condições de saúde e com a vacinação antirrábica em dia. Animais vacinados recentemente devem aguardar pelo menos 15 dias antes da cirurgia. Também é obrigatório cumprir jejum rigoroso de 10 a 12 horas, inclusive de água, devido à anestesia. A castração contribui para o controle populacional, ajuda a prevenir doenças e favorece o bem-estar dos animais.

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