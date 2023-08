Católicos se reúnem para celebrar Santa Dulce dos Pobres

Com todos os bancos praticamente ocupados e dezenas de fiéis em pé, o Santuário de Santa Dulce dos Pobres celebra a missa de abertura da festa da freira baiana, primeira santa brasileira, na manhã desta terça-feira (1º). O prefeito Bruno Reis e a vice-prefeita Ana Paula Matos marcam presença na celebração que acontece no Largo de Roma, em Salvador.



A festa vai até o dia 13 de agosto, data litúrgica em que a Igreja Católica celebra o Dia Nacional de Santa Dulce Pobres. Ainda nesta terça, às 10h, após a missa, será lançada a Galeria Santa Dulce dos Pobres, uma galeria de arte a céu aberto, com mais de 500 metros quadrados na Avenida Dendezeiros, no Bonfim, que reúne em suas paredes trabalhos em grafite inspirados na freira. Durante o dia, mais duas missas serão celebradas no Santuário, às 12h e 17h.