FÉ E ADMIRAÇÃO

Celebração dos 65 anos das Osid será nesta domingo (26); confira programação

Missa no Santuário Santa Dulce dos Pobres irá reunir milhares de devotos

Da Redação

Publicado em 22 de maio de 2024 às 10:40

Missa para Irmã Dulce Crédito: Paula Fróes/CORREIO

No próximo domingo (26) as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) irão completar 65 anos de existência. Para celebrar a data, que marca também o aniversário natalício de Irmã Dulce, milhares de devotos e demais admiradores da vida e obra do Anjo Bom estarão reunidos no domingo, às 8h30, para uma Missa em Ação de Graças no Santuário Santa Dulce dos Pobres, em Salvador.

A iniciativa chega em 2024 respondendo pelo acolhimento de mais de 3 milhões de pessoas por ano na Bahia, incluindo pacientes oncológicos, idosos, pessoas com deficiência e com deformidades craniofaciais, pessoas em situação de rua, usuários de substâncias psicoativas, crianças e adolescentes em risco social, entre outros públicos.

Fundada a partir de um simples galinheiro, ocupado pela religiosa baiana com os primeiros 70 doentes, a Osid abriga hoje um dos maiores complexos de saúde do Brasil com atendimento 100% gratuito – alcançando, somente no ano passado, a marca de 6,6 milhões de procedimentos ambulatoriais realizados no estado.

“As Obras Sociais Irmã Dulce são a tradução fiel da caminhada de amor ao próximo do Anjo Bom; legado esse marcado principalmente pelo acolhimento ao pobre, ao doente, ao mais necessitado”, ressalta a superintendente da instituição e sobrinha de Santa Dulce, Maria Rita Pontes. Além dos devotos, a celebração no Santuário contará também com a participação de profissionais, pacientes, voluntários, estudantes e religiosos da instituição.

Com um perfil de serviços único no país, a entidade baiana é referência nas áreas da Saúde, Assistência Social, Pesquisa Científica, Ensino em Saúde e Educação. Seja nos hospitais situados na capital ou no interior do estado, ou nos demais núcleos de atuação, os valores vivenciados por Santa Dulce dos Pobres estão nos pilares do atendimento prestado pela organização filantrópica.

Um exemplo disso é o Centro Educacional Santo Antônio (CESA), núcleo de educação da OSID que acolhe hoje mais de 900 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. “O CESA nasceu como um orfanato no qual Santa Dulce abrigava meninos sem referência familiar. Em 1994, tornou-se uma escola em tempo integral, com um modelo de ensino que engloba do primeiro ao nono ano, além de oferecer acesso à arte-educação, assistência odontológica, alimentação, atividades esportivas, fardamento e material pedagógico gratuitos”, explica Maria Rita.