Celebração literária e artística ao Teatro do Oprimido será realizada Cooperativa Baiana de Teatro

Publicado em 18 de julho de 2024 às 12:03

Uma celebração artística e literária ao Teatro do Oprimido (TO), método criado pelo brasileiro Augusto Boal, será realizada nesta quinta-feira (18), a partir das 18h, na Cooperativa Baiana de Teatro (Pelourinho).

O evento faz parte da programação de atividades da segunda etapa da Pós-Graduação, realizada de 15 a 27 de julho, com estudantes vindos de todas as regiões do Brasil e que desembarcam em Salvador para aulas e compartilhamentos de suas pesquisas artísticas e educativas em Teatro do Oprimido desenvolvidas em cidades e comunidades brasileiras, a exemplo de Santa Catarina e da Amazônia.

A celebração iniciará com o lançamento de sete livros que trazem a leitura do Augusto Boal sobre o Teatro do Oprimido, teorias sobre a práxis do TO, a metodologia aplicada em processos com a comunidade LGBTQIAP+ e um romance sobre mitos e tabus em torno da sexualidade. Os títulos são “Teatro do Oprimido e Outros Babados”, de Flávio Conceição e Helen Sarapeck; “A Estética de Boal” e o romance “Nada Mais do Que Isso”, ambos de Flávio Conceição; e “Teatro do Oprimido e Negritude”, de autoria de Licko Turle, fundador do GESTO.

Ocorrerá ainda o lançamento das coletâneas: “Teatro do Oprimido e Universidade: Experimentos, Ensaios e Investigações - Vol 1”, organizado pelos pesquisadores do Teatro do Oprimido - Cachalote Mattos, Flavio da Conceição, Helen Sarapeck, Jussara Trindade; Licko Turle e Zeca Ligiéro; “Teatro do Oprimido e Universidade: Vol 2”, composto por textos escritos por Antônia Pereira, Cachalote Mattos, César Augusto, Helen Sarapeck, Licko Turle e Luzirene do Rego Leite; por fim, “Arte na Educação Básica – Experiências, Processos, Práticas Contemporâneas”, escrito pelo doutor em artes cênicas Daniel Santos Costa.

No mesmo dia, à noite, terá uma roda de conversa com os autores Helen Sarapeck - com experiência de 33 anos com o Teatro do Oprimido, atua no CTO e no GESTO - e Flávio da Conceição, doutor em teatro e Já ministrou cursos teatrais em diversos países da Europa e na América Latina.

A artista indígena Anhangá, da etnia Tupinambá (Bahia) e estudante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Sergipe, fará a contação de histórias indígenas.

O terceiro momento é o lançamento da coletânea de poemas “Da Natureza à Arte Ancestral, de uma aluna da especialização”, da Jackeline dos Santos, estudante da pós-graduação em TO da UFBA, que traz escritos que permeiam o cotidiano e a realidade da autora.

A penúltima apresentação da noite é uma cena elaborada por Helen Sarapeck, professora da pós-graduação que estará ministrando um módulo nesta segunda etapa com o título “A COPA DO TEATRO DO OPRIMIDO”, na Praça da Tieta.

O encerramento do evento de lançamento contará com a “Celebração Gastronômico do Teatro do Oprimido”, em que os participantes da pós-graduação irão partilhar a culinária de sua região.