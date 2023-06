Celebração sertaneja para santos juninos

"Gonzagão" performa para fiéis em missa na Igreja do Rosário dos Negros. Crédito: Paula Fróes

A celebração eucarística realizada nessa terça-feira, 20, na Igreja do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, para festejar Santo Antônio, São João e São Pedro ganhou um convidado especial: Luiz Gonzaga! Na verdade, a versão dele interpretada pelo ator Vitório Emanuel, que interpretou o rei do baião pela primeira vez em 2001, na montagem teatral O Voo da Asa Branca e que comemora o segundo ano como Gonzagão na Igreja do Rosário.



O padre Lázaro Muniz, responsável por comandar a missa, diz que a representação de Gonzagão na missa é um símbolo da permanência de seu legado. “Ele foi uma força que marcou a nossa existência, uma pessoa que com sua música, com seu jeito e até com suas necessidades nos marcou, no sentido mais pleno de nunca deixarmos de ser o que somos, na nossa essência de nordestinos”, afirmou Muniz.

Mesmo com a chuva forte e o tempo frio no Pelourinho, a apresentação de Gonzagão trouxe para a Igreja o calor e a alegria das fogueiras de São João. Na pele do artista, Emanuel interpretou a “Ave Maria Sertaneja”, além de Padre Sertanejo e Asa Branca.

Para o ator, a performance é um tributo à memória de Luiz Gonzaga. “A vida está marcada pela trajetória de Gonzagão. As memórias do São João em família, da fogueira na porta nas cidades do interior… o que se ouvia era Luiz Gonzaga. Quando me fizeram o convite, eu disse: ‘poxa, vou reviver essas memórias nas outras pessoas’. Eu espero que tenha para os outros a mesma importância que tem para mim”, afirmou Emanuel.

A homenagem foi descrita pelo padre Lázaro Muniz como uma “interpretação carinhosa” afastou o temor da chuva forte e do tempo frio em terras soteropolitanas. Entre os presentes na cerimônia, estava Clarindo Silva, jornalista, escritor, dono do restaurante Cantina da Lua e um dos nomes mais importantes do Centro Histórico. Silva afirma que é elogiável ter Gonzagão performando no bairro.

“Eu acho isso uma iniciativa fantástica, especialmente por se tratar de uma igreja. Porque não é só uma missa, é uma manifestação cultural. Isso nos alegra e faz com que nós aumentemos a nossa fé e a convicção de que o Pelourinho é, realmente, o coração da nossa nação”, diz ele.

A missa, realizada há três dias para a comemoração do São João, foi uma homenagem aos três santos do mês. “Há três santos, Antônio, João e Pedro, os três santos juninos. Três santos diferentes, todos baseados em Jesus Cristo. Cada um, do seu modo, deu sua contribuição. Eles não fizeram a mesma coisa, mas amaram, como Jesus amou”, afirmou padre Clóvis, que comandou a missa junto com o pároco Lázaro Muniz.

“A fé não tem igreja. Qualquer igreja, qualquer fé e qualquer crença que acredite num ser supremo é boa e vale a pena ser vivida”. É o que defende Florismar Gasparoto, 71, que veio de Brasília para Salvador para um festival de contação de história. Escritora, jornalista e benzedeira, ela aproveitou o evento para participar da missa, da qual sempre ouviu tanto falar.