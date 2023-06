Celebrações do 2 de Julho alteram trânsito em Salvador; confira

Barreiras da Transalvador. Crédito: Bruno Concha/Secom

As comemorações do bicentenário da Independência do Brasil na Bahia, celebrado no próximo domingo (2), vão causar alterações no trânsito da capital baiana. As modificações acontecem em locais como Pirajá, Lapinha e Campo Grande, bairros onde se passam os rituais cívicos, e também no do Comércio, Boca do Rio e Barra.



A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) montou uma operação especial com a participação de cerca de 120 agentes para a data.

Alterações em decorrência do cortejo cívico:

Sábado (1º) – No sábado (1º), devido à chegada do Fogo Simbólico em Pirajá, o estacionamento de veículos fica proibido na Rua Oito de Novembro, nas proximidades do Largo do Panteão de Pirajá, das 7h às 19h.

Domingo (2) – As principais mudanças no trânsito ocorrem no domingo (2) com os cortejos cívicos no Centro da cidade. O estacionamento e o tráfego de veículos serão interditados a partir da meia-noite nas vias por onde passa o desfile: Largo da Lapinha, Corredor da Lapinha, Largo da Soledade, Ladeira da Soledade, Rua São José de Cima, Rua Emídio dos Santos, Rua dos Perdões, Largo da Quitandinha do Capim, Rua dos Adobes, Ladeira do Boqueirão, Rua Direta de Santo Antônio, Largo da Cruz Pascoal, Rua do Carmo, Rua do Passo, Largo do Terreiro de Jesus, Praça da Sé, Rua da Misericórdia e Praça Municipal.

Os veículos não poderão estacionar a partir das 5h, e nem circular a partir das 13h, na Praça Municipal, Rua Chile, Praça Castro Alves, Avenida Sete de Setembro (São Bento, São Pedro / Piedade-Rosário / Mercês / Passeio Público) e no Largo do Campo Grande.

Para a passagem do Fogo Simbólico, a partir das 14h, haverá a interdição progressiva do tráfego de veículos nas seguintes vias: Praça General Labatut (saída), Estrada Campinas de Pirajá, Rua da Bolívia, Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), Viaduto dos Engenheiros (alça acesso ao Dique), Avenida Vasco da Gama, Avenida Presidente Costa e Silva, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Vale dos Barris, Avenida Professor Paulo Almeida (contra fluxo), Rua Félix Mendes, Rua Comendador Alves Ferreira, Avenida Leovigildo Filgueiras e Largo do Campo Grande (chegada).

Ainda no domingo (2), a partir das 5h, os veículos serão desviados da Estrada da Liberdade para a Rua Pero Vaz. No bairro do Barbalho, das 6h às 15h, o trânsito terá sentido duplo na Rua Emídio dos Santos, no trecho entre a rua Professor Viegas e a Travessa Emídio dos Santos, e a Rua Prof. Palma terá inversão do sentido de tráfego.

Barreiras

Para impedir a passagem de veículos e ordenar o trânsito, ao todo, serão colocadas 58 barreiras, entre fixas (BF) e móveis (BM), da seguinte forma:

A partir das 22h do sábado (1º):

BF 01 - Corredor da Lapinha / Rua Brigadeiro Pessoa da Silva;

BF 02 - Rua São José de Cima / Rua Professor Viegas;

BF 03 - Rua São José de Cima / Rua Souto Dalva;

BF 04 - Rua São José de Cima / Travessa Condé da Palma;

BF 05 - Largo de Água de Meninos / Ladeira de Água Brusca;

BF 06 - Rua dos Perdões / Rua Siqueira Campos;

BF 07 - Rua dos Perdões / Travessa dos Perdões;

BF 08 - Rua dos Adobes / Rua dos Ossos;

BF 09 - Rua dos Adobes / Travessa José Bahia;

BF 10 - Ladeira Ramos de Queiroz / Rua das Flores;

BF 11 - Rua do Taboão / Caminho Novo do Taboão;

BF 12 - Rua do Tijolo / Rua da Oração;

BF 13 - Rua do Tijolo / Rua do Saldanha (sentido Rua Guedes de Brito);

BF 14 - Rua de São Francisco / Rua Guedes de Brito;

BF 15 - Rua da Ajuda / Rua do Tira Chapéu;

BF 16 - Ladeira da Praça / Rua do Saldanha (sentido SEFAZ);

BF 17 - Rua Carlos Gomes / Rua de acesso ao Largo 2 de Julho;

BF 18 - Rua Carlos Gomes / Rua da Faisca;

BF 19 - Rua Carlos Gomes / Rua Pedro Autran;

BF 20 - Rua Carlos Gomes / Rua Horácio Cesar;

BF 21 - Avenida Sete de Setembro / Travessa Jonathas Abott;

BF 22 - Avenida. Sete de Setembro / Rua Clovis Spínola;

BF 23 - Avenida Vale dos Barris / Rua Clovis Spínola;

BF 24 - Avenida Sete de Setembro / Rua do Paraíso;

BF 25 - Avenida Sete de Setembro / Largo de São Bento;

BF 26 - Avenida Joana Angélica / Praça da Piedade.

A partir das 5h do domingo (2):

BM 01 - Estrada da Liberdade / Rua Pero Vaz (Bradesco);

BM 02 - Estrada da Liberdade / Rua Francisco Blanco;

BM 03 - Rua Saldanha Marinho / Largo da Soledade (após o retorno interditado);

BM 04 - Rua Brigadeiro Pessoa da Silva / Largo do Queimadinho;

BM 05 - Rua Campos França / Largo do Queimadinho;

BM 06 - Largo da Soledade / Corredor da Lapinha;

BM 07 - Rua Vital Rêgo / Rua São José de Baixo / Ladeira do Baluarte;

BM 08 - Rua Vital Rêgo / Rua dos Perdões;

BM 09 - Rua Vital Rêgo / Rua Professor Palma;

BM 10 - Rua Emídio dos Santos / Rua Professor Palma / Rua Professor Viegas;

BM 11 - Rua Emídio dos Santos / Travessa Emídio dos Santos;

BM 12 - Rua Siqueira Campos / Rua Eng. João Pimenta Bastos;

BM 13 - Rua dos Marchantes / Ladeira Ramos de Queiroz;

BM 14 - Rua dos Adobes / Rua dos Marchantes;

BM 15 - Rua Padre Agostinho Gomes / Av. J. J. Seabra;

BM 16 - Largo do Terreiro de Jesus / Rua João de Deus;

BM 17 - Rua Chile / Rua Pau da Bandeira;

BM 18 - Rua José Gonçalves / Ladeira da Praça / Rua da Ajuda / Travessa do Tijolo.

A partir das 13h do domingo (2):

BM 01 - Rua Pinto Martins / Ladeira da Montanha;

BM 02 - Rua Miguel Calmon / Rua Pinto Martins;

BM 03 - Praça Castro Alves / Ladeira da Montanha;

BM 04 - Rua Carlos Gomes / Rua Tuiuti;

BM 05 - Ladeira do Gabriel / Ladeira dos Aflitos;

BM 06 - Largo dos Aflitos / Rua Carlos Gomes;

BM 07 - Rua Carlos Gomes / Avenida Sete de Setembro;

BM 08 - Rua Forte de São Pedro / Rua Gamboa de Cima;

BM 09 - Rua Banco dos Ingleses / Avenida Sete de Setembro / Largo do Campo Grande;

BM 10 - Largo do Campo Grande / Rua Araújo Pinho;

BM 11 - Rua João das Botas / Rua Leovigildo Filgueiras;

BM 12 - Rua Leovigildo Filgueiras / Rua Comendador José Alves Ferreira;

BM 13 - Rua Politeama de Baixo / Rua Direita da Piedade;

BM 14 - Praça Lord Ccrhrane / Rua Padre Domingos de Brito.

O acesso aos residentes e domiciliados nas vias interditadas está assegurado mediante comprovação de endereço. Além dos veículos destinados aos serviços públicos, como ambulâncias e viaturas, só terão acesso ao local das festividades os automóveis que apresentarem a credencial de “Trânsito Livre” fornecida pela Transalvador. O tráfego voltará à normalidade tão logo os serviços de limpeza nos locais citados acima sejam concluídos.

Comércio – O Sambaqui – Show de Baiana System e Convidados vai modificar o tráfego de veículos no entorno da Praça Visconde de Cairu, no Comércio, das 17h à meia-noite do domingo (2). O trânsito será interditado nas seguintes vias: Avenida da França (via à direita, no trecho entre o semáforo do Galpão 3 da Codeba e o Terminal Turístco Naútico da Bahia), Rua da Bélgica (sentido Vale do Canela), Praça Visconde de Cairu, Avenida Lafayette Coutinho (entre a Praça Visconde de Cairu e o retorno em frente a Capitania dos Portos da Bahia).

Barreiras fixas e móveis serão instaladas nos seguintes pontos:

B01: Avenida Estados Unidos/ Rua da Bélgica;

B02: Avenida Lafayette Coutinho/ Rua da Conceição da Praia;

B03: Avenida da França/ Galpão 3

O trânsito será desviado da Avenida Lafayette Coutinho (Contorno), no sentido Comércio, para a Rua da Conceição da Praia.

Farol da Barra

Devido ao evento “200 anos da Independência”, promovido pela Marinha do Brasil, no sábado (1º), o tráfego de veículos será interditado das 17h às 22h, nas seguintes vias: Largo do Farol da Barra, Avenida Oceânica (entre o Largo e a Rua Marquês de Caravelas), Avenida Almirante Marques de Leão (trecho entre o Largo e a Rua Dias d´Ávila). Neste período o trânsito será desviado da Av. Almirante Marques de Leão para a Rua Dias d´Ávila.

Como opção, os condutores podem transitar, no sentido Ladeira da Barra/Ondina, pela Avenida Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Miguel Burnier, Rua Airosa Galvão, Av. Oceânica.

Boca do Rio

Para a realização da “Ultramaratona da Independência”, o tráfego de veículos será totalmente interditado na Via Célia Fontenelle, que fica atrás do Parque dos Ventos, na orla da Boca do Rio. O bloqueio acontece das 19h da sexta-feira (30) às 8h do domingo (2).

Campo Grande

No período de 29 de junho e 4 de julho, das 18h às 23h, os agentes de trânsito vão ordenar o tráfego de veículos e auxiliar na travessia de pedestres nas vias em torno do Largo do Campo Grande para a realização do Espetáculo Cênico Musical do Bicentenário da Independência.

Depois

Após a data magna da Independência da Bahia, o Largo da Lapinha terá proibição do estacionamento de veículos e ordenamento do trânsito, a partir das 14h da quarta-feira (5). Neste mesmo dia, a partir das 17h, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos nas seguintes vias: Largo do Campo Grande, Rua Forte de São Pedro, Avenida Sete de Setembro (Mercês / Rosário / Piedade / São Pedro / São Bento), Praça Castro Alves, Rua Chile, Praça Municipal, Rua da Misericórdia, Praça da Sé, Largo do Terreiro de Jesus, Ladeira do Carmo, Rua do Carmo, Largo da Cruz do Pascoal, Rua Direta de Santo Antônio, Ladeira do Boqueirão, Rua dos Adôbes, Largo da Quitandinha do Capim, Rua dos Perdões, Rua Fonte de Santo Antônio, Rua São José de Cima, Ladeira da Soledade, Largo da Soledade, Corredor da Lapinha, Largo da Lapinha.