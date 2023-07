Celulares levados em roubo a ônibus são recuperados horas depois em Salvador

Sete celulares roubados na manhã desta quinta-feira (13), em um ônibus que seguia para a Estação Pirajá, foram recuperados horas após o crime pela polícia.



As vítimas registraram a ocorrência no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (GERRC). Com ajuda das pessoas roubadas, os investigadores verificaram pelo sistema GPS onde estavam os celulares.



Com apoio da Polícia Militar, os investigadores seguiram até o bairro de Plataforma, onde foram encontrados os smartphones roubados, que eram de diferentes marcas.