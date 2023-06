Após suspensão, central do Samu 192 retoma atendimento

Após ficar temporariamente suspenso nesta segunda (19), o funcionamento do número 192, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), retomou atendimentos pela central telefônica.



O serviço estava fora do ar devido a problemas técnicos da operadora de telefonia.



Durante o período em que a central ficou fora do ar, quem precisou acionar o Samu teve a opção de ligar para o número 190, da Polícia Militar, ou 193, do Corpo de Bombeiros.