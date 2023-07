Cerca de 15 mil pés de maconha são erradicados em Curaçá

A 45ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) erradicou cerca de 15 mil pés maconha na cidade de Curaçá, na Bahia, nesta sexta-feira (28). O trabalho foi realizado durante a 'Operação Terra Limpa’, conduzido pelo Comando de Policiamento Regional (CPR) Norte, que neste ano destruiu um total de 394.726 mil pés de maconha.



As equipes foram até o povoado de Árvore de Baixo após denúncias sobre o cultivo ilegal. “Os plantios eram irrigados através de uma tubulação. Ninguém foi encontrado no local e as equipes seguirão no combate ao tráfico de drogas”, disse o comandante do CPR Norte, coronel Valter Araújo.