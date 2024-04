Violência armada

Cerca de 2 mil pessoas foram baleadas em Salvador e Região Metropolitana em 2023

O mesmo levantamento apontou que 1.804 tiroteios foram registrados na capital e na Região Metropolitana. De acordo com a diretora executiva do instituto, Cecília Olliveira, a letalidade policial é um dos principais fatores responsáveis por esse número: 37% dos tiroteios mapeados ao longo de 2023 aconteceram durante ações e operações policiais.

"Esse ano houve várias operações contra grupos de extermínio liderados por policiais civis e militares, investigados também por forjar provas contra suas vítimas. O debate sobre letalidade policial é urgente na Bahia, que não por acaso tomou do Rio o posto de estado com mais mortos pela polícia", pontua.

Perfil das vítimas

Briga com vizinhos

No início de dezembro, mais precisamente no dia 3, Agnaldo Antunes da Silva, 47 anos, foi morto a tiros no Alto de Ondina, em Salvador, depois de uma briga com um vizinho. O suspeito pelos disparos é um policial militar lotado na 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Rio Vermelho), que fugiu depois de atirar, segundo as testemunhas.