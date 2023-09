Cerca de 300 aves transportadas de forma precária são resgatadas em Paulo Afonso

Cerca de 300 pássaros em duas gaiolas de madeira foram resgatados na noite da quinta-feira (7) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Paulo Afonso, na Bahia. As gaiolas eram levadas no porta-malas de um veículo que foi parado na altura do KM 4 da BR-110 pela fiscalização.



Os ocupantes do carro não tinham documentação que permitisse o transporte dos animais. Os agentes também notaram que as aves, do tipo coleirinho, eram transportadas de maneira precária, com restrição de movimentos e alto nível de estresse.