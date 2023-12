Cerca de 7,5 milhões de baianos ou 50,5% da população vive na pobreza

Cerca de 7,5 milhões de baianos moram em casas com renda mensal de R$ 637 ou menos por pessoa. São cidadãos que vivem na chamada linha da pobreza. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), do IBGE, realizada em 2022 e divulgada nesta quarta-feira (6), elas representam 50,5% da população. A Bahia é o segundo estado do Brasil com mais pobres, atrás apenas de São Paulo.



Apesar dos números negativos, houve redução da pobreza. Em 2021, ela afetava 55,8% das famílias. Agora, são 50,5%. A média nacional é de 31,6%. Em Salvador, as pessoas pobres representam 36,9% dos moradores. Antes, era 40%.