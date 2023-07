Bruno ontem, na entrega do Pavilhão 2 de Julho requalificado. Crédito: Reprodução

Cercado por apoiadores, Bruno Reis participa do cortejo do 2 de julho



Prefeito faz trajeto tradicional do Largo da Lapinha até a Praça Municipal



O prefeito Bruno Reis compareceu ao cortejo do 2 de julho, em comemoração a independência do Brasil na Bahia, neste domingo (2) em Salvador. Ao lado da vice-prefeita Ana Paula Mato e de uma multidão de apoiadores, o gestor iniciou a caminhada no Largo da Lapinha e segue até a Praça Tomé de Souza, em frente a prefeitura da capital.

Antes do cortejo, Reis destacou a felicidade de participar da celebração do bicentenário da independência. "É uma alegria estar como prefeito de Salvador no bicentenário e organizar os festejos de uma data tão importante para a Bahia e para o Brasil. É o momento de celebrar, relembrar e preservar tanto a nossa história como os nossos heróis", falou.

Já no início do desfile, as ruas da Lapinha que fazem parte do trajeto do cortejo foram 'pintadas de azul', cor da camisa da multidão de apoiadores que acompanha Bruno Reis rumo à praça municipal. O gestor agradeceu o carinho da população e disse ver a data como um momento de inspiração para sua atuação como gestor.

"Além de tudo, é uma data inspiradora para mim enquanto homem público para ter coragem de tomar decisões e ter força e disciplina para seguir com o trabalho. Tomo como exemplo os protagonistas da independência para transformar a nossa cidade", completou.

Antes de iniciar o cortejo, Bruno participou do cerimonial da festa com homenagens ao monumento do General Labatut e hasteamento das bandeiras da Bahia e do Brasil.