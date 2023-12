Cerveja de Umbu produzida pela agricultura familiar da Bahia será distribuída para todo o Brasil

A cerveja de umbu da marca Graveteiro, primeira cerveja artesanal produzida pela Agricultura Familiar no estado, acaba de dar um importante passo na distribuição da sua produção, a partir de uma parceria firmada entre a Ambev e a Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá, à frente do rótulo.



O primeiro lote da cerveja tipo saison com umbu começa a ser distribuído nesta segunda-feira (18), com 8 mil unidades na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Distrito Federal e São Paulo. No começo de 2024, o produto passará a ser comercializado em todo o Brasil.