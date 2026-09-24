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Cervejaria aposta em nova versão de cerveja puro malte sem glúten com 67 calorias por lata

Petra Ultra tem 4% de teor alcoólico e faz parte da nova fase da marca, que também prevê mudanças na identidade visual

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 22:57

Petra Ultra Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Como parte da nova fase da Petra, cerveja puro malte do Grupo Petrópolis, a marca lançou uma nova versão da bebida: a Petra Ultra, cerveja puro malte sem glúten e com menos calorias do que a versão tradicional.

Com 4% de teor alcoólico, a Petra Ultra tem 67 calorias na lata de 269 ml e 69 calorias na garrafa long neck de 275 ml. Segundo o Grupo Petrópolis, o produto foi desenvolvido para consumidores que buscam equilíbrio sem abrir mão do sabor. A cerveja apresenta perfil sensorial leve e refrescante, com notas suaves, corpo leve e amargor equilibrado.

"Petra Ultra representa, na prática, essa nova etapa da marca. O consumidor está mudando, buscando novas possibilidades de consumo e, ao mesmo tempo, mantendo expectativas cada vez maiores em relação a sabor e qualidade. Nosso papel é entender essas transformações e traduzir isso em produtos que entreguem novas experiências, combinando sabor e qualidade com atributos que atendem às novas demandas do consumidor, como a busca por opções de baixa caloria. Ultra nasce desse equilíbrio e materializa o novo momento da marca", destaca João Netto, CMO do Grupo Petrópolis.

Nesta nova fase, o Grupo Petrópolis também aposta em uma nova identidade visual e na atualização do posicionamento da Petra no mercado brasileiro.

Segundo a empresa, a nova identidade visual tem inspiração contemporânea e incorpora elementos orgânicos, com curvas inspiradas na Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro, cidade onde a marca nasceu.