Cesta básica está quase R$10 mais barata em Salvador

A Cesta Básica de Salvador fechou o mês de agosto 1,7% mais barata do que no mês de junho. O percentual corresponde a uma redução de R$9,40, passando a custar R$ 544,24. As informações são da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), com base em 3,2 mil cotações de preços realizadas em 98 estabelecimentos comerciais da capital baiana.



É o terceiro recuo mensal consecutivo do custo da Cesta Básica de Salvador. O levantamento também mostrou que a queda no preço foi puxada pelos itens que ficaram mais baratos. Dos 25 produtos que a compõem, 15 registraram redução nos preços. As maiores reduções foram nos ovos de galinha (-14,57%), batata inglesa (-12,14%), tomate (-11,65%) [confira a lista abaixo].