Chama da Independência: Fogo Simbólico chega ao Panteão de Pirajá

Após percorrer um caminho de pouco mais de 100 km, a tocha chegou em Pirajá por volta das 16h. Crédito: Priscila Natividade/ CORREIO

Foi com o bisavô que a assistente social, Vanessa Camila, de 26 anos, aprendeu a tornar ritual, acompanhar a passagem do Fogo Simbólico por Pirajá: “Meu bisavô sempre vinha e eu fazia companhia a ele. Agora estou trazendo meus primos. Essa lembrança sobre a independência é muito importante para mim. É um momento da história do nosso bairro que não podemos deixar passar em branco. O bicentenário é ainda mais especial”, afirma enquanto aguardava ansiosa ouvir o rojão de fogos que anunciava que a tocha já estava se aproximando.

A assistente social Vanessa Camila levou os primos para acompanharem a chegada do Fogo Simbólico em Pirajá. Crédito: Priscila Natividade/ CORREIO

Após percorrer um caminho de pouco mais de 100 km, por volta das 16h, o fogo simbólico chegou no Largo de Pirajá na tarde deste sábado (01). Saiu de Cachoeira na quinta-feira (30) e fez escalas em Saubara, Santo Amaro da Purificação, São Francisco do Conde, Candeias e Simões Filho. Pela primeira vez, na última parada aconteceu o encontro dos Fogos Simbólicos do Recôncavo Leste e do Recôncavo Norte, unindo a chama que vinda de Cachoeira com a da Região Metropolitana, que saiu de Mata de São João e passou por Dias D’Ávila, Camaçari e Lauro de Freitas.

O fogo simbólico chegou aplaudido pelos moradores do bairro e acendeu a Pira em frente ao Panteão de Pirajá onde fica o túmulo do General Pedro Labatut, militar francês que esteve no comando do Exército Pacificador, que garantiu a conquista da Independência da Bahia no Brasil. A aposentada Sandra Rodrigues, 64 anos, conta que toda vez se emociona. “Tinha dois anos que fiquei sem vim por causada pandemia. Mas esse é um momento único para Pirajá. É essencial que a gente esteja aqui para prestigiar. O 2 de Julho é uma data marcante, demonstra todo nosso patriotismo”.

por Sandra Rodrigues "Esse é um momento único para Pirajá. É essencial que a gente esteja aqui para prestigiar. "

Cerimônia Cívica

Público acompanhou ainda a a Cerimônia Cívica e o o hasteamento das bandeiras por autoridades . Crédito: Priscila Natividade/ CORREIO

Na praça que leva o nome do combatente, além da Cerimônia Cívica da chegada do Fogo Simbólico aconteceu também o hasteamento das bandeiras por autoridades e execução do hino nacional pela Banda de Música da Polícia Militar do Estado. A vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos e o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro depositaram flores no túmulo do General Labatut.

“É um orgulho para todos ver a Bahia consolidando a independência com a força do coletivo, principalmente de mulheres guerreiras. Nós juntos e juntas podemos mostrar que independência não é só com arma, mas com cultura, amor e saúde”, disse a vice-prefeita, Ana Paula Matos.

Já o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro ressaltou o papel do empoderamento que o 2 de Julho representa. “Uma história se constrói com símbolos. Hoje estamos em uma praça pública celebrando a vitória de nós baianos, celebrando 200 anos e dando o exemplo sobre as nossas lutas de hoje. Quando nos dispomos a ressignificar a história, empoderamos o povo para lutar contra o racismo, o feminicídio, a homofobia. Esse rito de coragem é o que nos move nos dias atuais”.

O Cortejo Afro também foi uma das atrações. Crédito: Priscila Natividade/ CORREIO

No final da tarde, o Cortejo Afro se apresentou também no Largo de Pirajá, levando sua batida “elegantemente sofisticada”. A doméstica Rosalice Coutinho, 52 anos, não perde nada da programação da festa, nem antes, durante ou depois do 2 de Julho. “Nasci e me criei aqui em Pirajá. Trouxe minha família toda. Eu gosto de tudo e participo de tudo também. É uma data que mexe muito comigo e com muita gente. É um símbolo de nossa cidade”.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO 2 DE JULHO

6h - Alvorada com queima de fogos no Palco Largo da Lapinha

7h - Organização do Cortejo Cívico na Lapinha

8h - Cerimônia Cívica: Hasteamento das Bandeiras por autoridades, com a execução do Hino Nacional pela Banda de Música da Marinha do Brasil

8h10 - Colocação de flores pelas autoridades presentes no monumento ao General Labatut; entrega dos carros emblemáticos dos caboclos; execução do hino ao 2 de Julho pela Banda de Música da Marinha do Brasil

9h - Início do Cortejo Cívico do 2 de Julho – Participação do Museu Vivo na Cidade, Caboclos de Itaparica, fanfarras municipais, estaduais e da Região Metropolitana de Salvador, Grupos Populares e Concurso de Fachadas Decoradas no percurso do desfile cívico; homenagem aos Heróis da Independência: breve parada em frente ao Convento da Soledade; homenagem da Ordem Terceira do Carmo: breve parada em frente a Ordem, para pronunciamento de um membro da Instituição; homenagem da Irmandade de Nossa Senhora do rosário dos Pretos: breve parada em frente a Igreja

11h30 - Recolhimento dos carros emblemáticos dos caboclos nos carramanchões da Praça Thomé de Souza

13h30 - Organização do Cortejo Cívico

14h - Início do Cortejo Cívico - Breve parada em frente ao Instituto Geográfico e Histórico da Bahia

14h30 - Concurso de Fanfarras e Balizas, na Avenida Sete de Setembro

15h - Cerimônia Cívica no 2º Distrito Naval

16h30 - Cerimônias Cívicas no Campo Grande: Chegada dos Carros dos Caboclos; hasteamento das Bandeiras por Autoridades; execução do hino nacional pelas Bandas de Música da Marinha, Exército e Aeronáutica; colocação de coroas de flores no Monumento ao 2 de Julho pelas autoridades presentes; acendimento da pira do Fogo Simbólico pela nadadora paratleta Verônica Almeida; execução do Hino ao 2 de Julho: Coral da PM/BA com acompanhamento da Banda de Música Wanderley da Polícia Militar da Bahia

17h30 às 21h30 - Encontro de Filarmônicas com Maestro Fred Dantas – participação das Filarmônicas da Guarda Municipal, João Mendes (Canarana), Lyra dos Artistas (Santo Amaro), Ferroviários Bonfinenses (Senhor do Bonfim), Oficina de Frevos e Dobrados, Braúlio Pimentel (Alagoas)