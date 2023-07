Chef baiana Lili Almeida relata abordagem violenta da PM em Salvador

Lili Almeida expõe abordagem racista da Polícia Militar. Crédito: Redes sociais

Conhecida por ter participado do programa 'Mestre do Sabor', da TV Globo, além de seus vídeos falando sobre vivência e vida pessoal, a chef Lili Almeida expôs no Instagram uma abordagem violenta e racista feita por agentes da Polícia Militar de Salvador.



Sem relatar a data exata, a famosa contou, nesta quarta-feira (26), que foi buscar a filha de 14 anos no aeroporto. Ao chegar próximo ao imóvel onde mora, o carro por aplicativo em que ela estava foi abordado pelos policiais.

Segundo Lili, os agentes já estavam com a arma em punho, proferindo palavras depreciativas contra ela e sua filha. Ainda no relato, a chef de cozinha contou que os PMs falaram que a profissional estaria "passeando", enquanto eles estavam protegendo a população.

"Me vi em uma situação com a arma apontada para minha cabeça e isso é totalmente desnecessário, por estar do lado da minha casa e estava com minha filha, e sou trabalhadora. No dia que aconteceu, foi 11 horas da noite e eu tinha acordado seis da manhã para trabalhar", contou.

Chorando e bastante emocionada, ela frisou que Salvador está bastante violenta e reforçou o quanto pessoas pretas sofrem ainda mais com abordagens policiais, além do racismo que permanece na sociedade.

por Lili Almeida "Aí ele falou: 'Você se assustou por quê? Está com medo de mim, é?'. Isso ele apertando meu braço, falando isso com a arma apontada na minha testa. 'Como é que você está com medo de mim? Estou aqui para te proteger. Assustada você vai ficar se eu der um tiro em você e em sua filha"