ALERTA AMARELO

Chuva de granizo atinge cidades da Bahia e surpreende moradores neste sábado

Fenômeno foi registrado no fim da tarde deste sábado (14), após avisos meteorológicos para risco de tempestades

Thais Borges

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 20:17

Chuva de granizo atinge cidades da Bahia e assusta moradores neste sábado Crédito: Reprodução

Moradores de diferentes municípios baianos relataram episódios de chuva de granizo no fim da tarde deste sábado (14). Há registros de granizo em cidades como Santo Estêvão e Cabaceiras do Paraguaçu.

“Foi muita chuva de granizo hoje. Até o telhado quase quebrava”, escreveu uma mulher, em uma postagem no Instagram. “Pensei que iria quebrar as telhas daqui de casa”, publicou outra. “Senti medo só de ver o gelo caindo”, postou outra pessoa, nos comentários de um vídeo que gravou o momento do fenômeno.

No início da semana, órgãos de meteorologia, como o Inema e o Inmet, já tinham emitido alertas para risco de tempestades, que incluíam a possibilidade de ventos de 60km/h e granizo.

No estado, há um alerta ‘amarelo’ do Inmet desde as primeiras horas deste sábado. O alerta amarelo indica perigo potencial e atenção. O cenário é provocado pela chegada de um sistema frontal pelo litoral baiano.

Assim, a orientação do Inmet é para que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores em caso de rajadas de vento, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).