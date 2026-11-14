Chuva de granizo atinge cidades da Bahia e surpreende moradores neste sábado

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Thais Borges
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 20:17
Moradores de diferentes municípios baianos relataram episódios de chuva de granizo no fim da tarde deste sábado (14). Há registros de granizo em cidades como Santo Estêvão e Cabaceiras do Paraguaçu.
“Foi muita chuva de granizo hoje. Até o telhado quase quebrava”, escreveu uma mulher, em uma postagem no Instagram. “Pensei que iria quebrar as telhas daqui de casa”, publicou outra. “Senti medo só de ver o gelo caindo”, postou outra pessoa, nos comentários de um vídeo que gravou o momento do fenômeno.
No início da semana, órgãos de meteorologia, como o Inema e o Inmet, já tinham emitido alertas para risco de tempestades, que incluíam a possibilidade de ventos de 60km/h e granizo.
No estado, há um alerta ‘amarelo’ do Inmet desde as primeiras horas deste sábado. O alerta amarelo indica perigo potencial e atenção. O cenário é provocado pela chegada de um sistema frontal pelo litoral baiano.
Assim, a orientação do Inmet é para que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores em caso de rajadas de vento, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
Outra recomendação é evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para mais informações, é possível acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).