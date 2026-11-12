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Chuva perde força na Bahia, mas novo sistema frontal vai provocar temporais no fim de semana

Após acumulados de quase 160 mm em 24 horas no sul do estado, previsão indica redução das precipitações na sexta-feira (13), mas aponta possibilidade de novas chuvas depois

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 06:25

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas
Chuva perde força na Bahia, mas novo sistema frontal vai provocar temporais no fim de semana Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A chuva deve perder força na Bahia na sexta-feira (13), mas a trégua pode durar pouco, segundo o Climatempo. A previsão indica que um novo sistema frontal poderá reorganizar as instabilidades e provocar novas pancadas de chuva no estado durante o fim de semana.

Nesta quinta-feira (12), o sul e o litoral baiano ainda podem registrar precipitações moderadas a fortes. O cenário é influenciado pela umidade residual de um sistema frontal que atuou próximo à costa.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
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Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

O volume de chuva registrado nos últimos dias chama a atenção. Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Santa Cruz Cabrália acumulou 157 milímetros em 24 horas, sendo cerca de 100 mm em apenas seis horas. Em Porto Seguro, o volume chegou a quase 80 mm no intervalo de seis horas.

Com o solo encharcado, permanece o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, especialmente nas áreas mais vulneráveis.

Novo sistema pode provocar mais chuva no fim de semana

Para sábado (14) e domingo (15), a previsão aponta a possibilidade de reorganização das áreas de instabilidade com a aproximação de um novo sistema frontal. A combinação de ar quente e úmido, ventos de norte e nordeste e a presença de cavados na atmosfera pode favorecer a formação de nuvens carregadas e novas precipitações.

A possibilidade de chuva não se restringe à Bahia. Segundo a previsão, as instabilidades também podem alcançar setores de Sergipe e Alagoas.

Diante dos volumes acumulados, o solo permanece encharcado em áreas do sul baiano. A condição mantém o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, especialmente em locais mais vulneráveis.

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Chuva

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