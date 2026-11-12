Chuva perde força na Bahia, mas novo sistema frontal vai provocar temporais no fim de semana

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Esther Morais
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 06:25
A chuva deve perder força na Bahia na sexta-feira (13), mas a trégua pode durar pouco, segundo o Climatempo. A previsão indica que um novo sistema frontal poderá reorganizar as instabilidades e provocar novas pancadas de chuva no estado durante o fim de semana.
Nesta quinta-feira (12), o sul e o litoral baiano ainda podem registrar precipitações moderadas a fortes. O cenário é influenciado pela umidade residual de um sistema frontal que atuou próximo à costa.
O que fazer durante o temporal?
O volume de chuva registrado nos últimos dias chama a atenção. Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Santa Cruz Cabrália acumulou 157 milímetros em 24 horas, sendo cerca de 100 mm em apenas seis horas. Em Porto Seguro, o volume chegou a quase 80 mm no intervalo de seis horas.
Com o solo encharcado, permanece o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, especialmente nas áreas mais vulneráveis.
Para sábado (14) e domingo (15), a previsão aponta a possibilidade de reorganização das áreas de instabilidade com a aproximação de um novo sistema frontal. A combinação de ar quente e úmido, ventos de norte e nordeste e a presença de cavados na atmosfera pode favorecer a formação de nuvens carregadas e novas precipitações.
A possibilidade de chuva não se restringe à Bahia. Segundo a previsão, as instabilidades também podem alcançar setores de Sergipe e Alagoas.
Diante dos volumes acumulados, o solo permanece encharcado em áreas do sul baiano. A condição mantém o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, especialmente em locais mais vulneráveis.