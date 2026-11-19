TEMPORAL

Chuva supera 117 mm em menos de 24 horas na Bahia; veja previsão para os próximos dias

Riachão do Jacuípe, Camaçari e Serra Preta registraram os maiores acumulados

Esther Morais

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 06:37

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A chuva intensa atingiu diferentes regiões da Bahia entre terça-feira (17) e a manhã de quarta-feira (18). Em algumas cidades, os acumulados ultrapassaram 100 milímetros em menos de 24 horas, segundo dados de monitoramento encaminhados pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). A previsão da Climatempo indica que as instabilidades devem continuar nos próximos dias, embora a chuva perca abrangência no estado.

Os maiores volumes foram registrados principalmente no centro-leste baiano, com destaque para Riachão do Jacuípe, Camaçari e Serra Preta. A região de Feira de Santana e áreas próximas ao Recôncavo Baiano também tiveram acumulados expressivos.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Dados referentes ao período entre 9h de terça-feira (17) e 8h de quarta-feira (18) apontam que Riachão do Jacuípe registrou o maior acumulado, com 117,2 milímetros em uma das estações de monitoramento.

Em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, o volume chegou a 106,8 mm. Já em Serra Preta, foram registrados 106 mm no mesmo intervalo.

Confira os maiores acumulados:

Riachão do Jacuípe: 117,2 mm

Camaçari: 106,8 mm

Serra Preta: 106 mm

Camacan: 91,02 mm

São Félix: 86 mm

Feira de Santana: 85 mm

Catu: 82,8 mm

Aratuípe: 71,6 mm

Salvador: 59,6 mm

Jaguaquara: 58,8 mm

Os volumes elevados de chuva em períodos curtos podem provocar alagamentos, enxurradas e elevação rápida do nível de pequenos cursos d'água, especialmente em áreas urbanas com problemas de drenagem.

Em regiões de encosta, a saturação do solo também pode aumentar o risco de deslizamentos. A possibilidade de transtornos depende não apenas do acumulado total, mas também da intensidade da chuva, das condições do terreno e da capacidade de escoamento da água.

Veja a previsão do tempo para a Bahia

Segundo a Climatempo, a tendência é de redução gradual da abrangência e dos volumes de chuva a partir desta quinta-feira (19), em comparação com os episódios mais intensos registrados nos últimos dias. Apesar disso, ainda há previsão de pancadas em diferentes regiões.

Na quinta-feira, podem ocorrer episódios de chuva forte no interior e no sul baiano. Na sexta-feira (20), a tendência é de precipitações menos generalizadas, mas as instabilidades devem continuar principalmente no centro e no sul do estado.

O extremo sul merece atenção, já que a previsão aponta condições favoráveis à ocorrência de temporais localizados.