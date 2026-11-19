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Esther Morais
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 06:37
A chuva intensa atingiu diferentes regiões da Bahia entre terça-feira (17) e a manhã de quarta-feira (18). Em algumas cidades, os acumulados ultrapassaram 100 milímetros em menos de 24 horas, segundo dados de monitoramento encaminhados pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). A previsão da Climatempo indica que as instabilidades devem continuar nos próximos dias, embora a chuva perca abrangência no estado.
Os maiores volumes foram registrados principalmente no centro-leste baiano, com destaque para Riachão do Jacuípe, Camaçari e Serra Preta. A região de Feira de Santana e áreas próximas ao Recôncavo Baiano também tiveram acumulados expressivos.
O que fazer durante o temporal?
Dados referentes ao período entre 9h de terça-feira (17) e 8h de quarta-feira (18) apontam que Riachão do Jacuípe registrou o maior acumulado, com 117,2 milímetros em uma das estações de monitoramento.
Em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, o volume chegou a 106,8 mm. Já em Serra Preta, foram registrados 106 mm no mesmo intervalo.
Confira os maiores acumulados:
Riachão do Jacuípe: 117,2 mm
Camaçari: 106,8 mm
Serra Preta: 106 mm
Camacan: 91,02 mm
São Félix: 86 mm
Feira de Santana: 85 mm
Catu: 82,8 mm
Aratuípe: 71,6 mm
Salvador: 59,6 mm
Jaguaquara: 58,8 mm
Os volumes elevados de chuva em períodos curtos podem provocar alagamentos, enxurradas e elevação rápida do nível de pequenos cursos d'água, especialmente em áreas urbanas com problemas de drenagem.
Em regiões de encosta, a saturação do solo também pode aumentar o risco de deslizamentos. A possibilidade de transtornos depende não apenas do acumulado total, mas também da intensidade da chuva, das condições do terreno e da capacidade de escoamento da água.
Segundo a Climatempo, a tendência é de redução gradual da abrangência e dos volumes de chuva a partir desta quinta-feira (19), em comparação com os episódios mais intensos registrados nos últimos dias. Apesar disso, ainda há previsão de pancadas em diferentes regiões.
Na quinta-feira, podem ocorrer episódios de chuva forte no interior e no sul baiano. Na sexta-feira (20), a tendência é de precipitações menos generalizadas, mas as instabilidades devem continuar principalmente no centro e no sul do estado.
O extremo sul merece atenção, já que a previsão aponta condições favoráveis à ocorrência de temporais localizados.
Para o fim de semana, a expectativa é de manutenção de pancadas em áreas do interior, com possibilidade de chuva no sul da Bahia. A distribuição e a intensidade dos volumes ainda podem variar entre os municípios.