DE SURPRESA

Chuvas fracas atingem Salvador nesta terça-feira (19)

Sem previsão de chuva para esta manhã, o tempo da capital baiana pegou os soteropolitanos de surpresa com chuvas fracas registradas por volta de 11h30. A precipitação deve perder intensidade em 40 a 60 minutos, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal).

O registro do radar meterológico aponta para chuvas fracas, por vezes moderadas, devido a um sistema de baixa pressão. O foco é na parte oeste da capital baiana, próxima das regiões da cidade baixa.

Conforme a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para Salvador nesta terça-feira (19), o dia será nublado, com chuvas fracas pela tarde. A temperatura deve variar entre 26ºC e 33ºC.