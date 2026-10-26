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Ciclista que perdeu perna em acidente com ônibus na Bahia receberá R$ 120 mil de indenização

TJBA aumentou valor da condenação, apesar de reconhecer que vítima e motorista contribuíram para o acidente ocorrido em Ilhéus

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 12:30

Tribunal de Justiça da Bahia
Tribunal de Justiça da Bahia Crédito: GIL FERREIRA / CNJ

Um ciclista que teve a perna direita amputada após um acidente com um ônibus, em Ilhéus, no sul da Bahia, deverá receber R$ 120 mil de indenização da empresa responsável pelo coletivo. A decisão é da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), que elevou o valor inicialmente fixado em primeira instância. Do total, R$ 60 mil correspondem a danos morais e outros R$ 60 mil a danos estéticos. Apesar da condenação, os desembargadores reconheceram que tanto o motorista quanto a vítima contribuíram para o acidente, ocorrido em 18 de novembro de 2019.

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Segundo o processo, o motorista iniciou uma conversão à direita para entrar na Rua Belo Horizonte com a porta de passageiros aberta, o que comprometeu a visibilidade pelo espelho retrovisor. Ao mesmo tempo, o ciclista tentou ultrapassar o ônibus pela direita, passando pelo estreito espaço entre o veículo e a calçada. Imagens das câmeras do coletivo e um laudo pericial embasaram a conclusão de que houve culpa concorrente. Para os desembargadores, a imprudência do ciclista, ao trafegar pelo ponto cego do ônibus, somou-se à falta de atenção do motorista, que realizava a manobra com a visibilidade prejudicada.

O acidente provocou ferimentos graves e levou o ciclista a passar por três cirurgias consecutivas, além da amputação da perna direita. Na decisão, o TJBA considerou a dor física, o sofrimento psicológico e as consequências permanentes da lesão para aumentar a indenização. A sentença de primeira instância havia estabelecido R$ 20 mil por danos morais e R$ 24 mil por danos estéticos, totalizando R$ 44 mil. Com a reforma parcial da decisão, o valor subiu para R$ 120 mil, um aumento de R$ 76 mil.

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